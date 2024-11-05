5 ноября в России отмечается праздник смелых и сильных мужчин и женщин — День военного разведчика. Пожелаем же им всем здоровья! И по этому случаю праздничное меню: ▫️День домашнего пивоварения ▫️День дегустации вина ▫️День гигантского омлета ▫️День сосиски и квашеной капусты ▫️ Праздник соленой рыбы Ракфиск ▫️День китайской еды на вынос ▫️День благодарности пончику Пусть вашим мужчинам будет вкусно ) И еще чуть-чуть праздников, которые просто есть и помогают нам составлять свою картину мира 🤗 ✅ День сумчатого муравьеда ✅ День несправедливости в интернете ✅ Всемирный день осведомленности о проблеме цунами ✅ Международный день менеджеров-волонтеров ✅ День игры на улице ✅ День банковского перевода ✅ День бизона ✅ День дров Как минимум один праздник – День игры на улице – сегодня можно отметить в любой точке планеты.