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Леброн Джеймс может пойти на сокращение зарплаты этим летом (Clutch Points)

Как утверждает инсайдер Clutch Points Бретт Сигель, Леброн Джеймс воспользуется опцией и откажется от 50,6 млн долларов, которые причитаются ему за следующий сезон.

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