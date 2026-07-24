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Царьград

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UBS: В 2025 году Россия увеличила число миллионеров на 5,2%

UBS: В 2025 году Россия увеличила число миллионеров на 5,2%

По данным UBS, Россия вошла в пятерку лидеров по росту числа долларовых миллионеров в 2025 году, увеличив их количество на 5,2%.

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