Пионеры, юные душой! Будьте готовы!

Я Елена РазвлеченияПионеры, юные душой! Будьте готовы! С ДНЁМ ПИОНЕРИИ!!!.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаУра! С Днём Пионерии!!!!Вера Федорова"Как повяжешь галстук, Береги его: Он ведь с красным знаменем Цвета одного..." Раньше, когда читали это стихотворение, как-то проникалось до глубины души. Галстук всегда стирала и гладила сама, и не только потому что хотелось быть чистенькой, а именно, берегла его и ценила. Под гимн вместе с Родниной плакала вся страна, а теперь, если честно, даже слов не знаю...Всё куда-то ушло😏.Ирина ОсиповаВот надо же, до чего мы разные. А мне уже тогда до всего этого дела не было. Понимала, что всё это - фикция, никакой идейной нагрузки не несёт. В пионеры принимали всех по списку. Разве что тех, кто лучше учится, в первую очередь. В комсомол тоже всех. Были у нас и двоечники с криминальными наклонностями. Разбрелись после 8-го класса по ПТУ, где их благополучно всех чохом в комсомол и приняли. Т.е. исчезло самое главное, что звание пионера надо заслужить. Ну, были там какие-то правила на обложке тетрадок напечатаны. И што? Кто их всерьёз воспринимал? А с комсомолом всё это только усугубилось. Мы - другое поколение. С нами идейные стимулы уже не работали. Нам другие стимулы нужны были. Да хоть бы и материальные. Комсомол рассматривали исключительно как ступеньку в карьерной лестнице. Некомсомольцу в ВУЗ поступить было практически невозможно. Некомсомольца не примут в партию, а беспартийного навряд ли сделают начальником. Я как на работу пришла, так сразу и забила на этот комсомол. В партию вступать и не думала, в начальники тоже не стремилась, а процент с з/п вынь да положь! Да я лучше лишние колготки куплю себе за эти деньги, чем просто так дяде отдавать! А был бы хоть масюсенький материальный стимул, может, и "дожила" бы до 27 лет в комсомоле, добросовестно платя взносы. В профсоюз вон все вступали и взносы платили, потому что тут реальные стимулы были - "Пиво только членам профсоюза". :) Вот так страну и потеряли...Вера ФедороваИрочка, может от того, что я постарше тебя, может, подурнее, но в комсомол я верила искренне, самозабвенно. И, да, карьера моя была тоже связана с ним, комсомолом. С партией не успела...Сейчас, оглядываясь назад, понимаю и вижу всё в другом цвете, но то время не забуду никогда))).Инна Гомулина (Моторичева)Моя книжка пионера. Храню в домашнем архиве.Инна Гомулина (Моторичева)Ирина ОсиповаА я что-то не помню, были у нас какие книжки или нет.ВВадимСпасибо, с праздником с ДНЕМ ПИОНЕРИИ !!!Комментировать
Свежие комментарии