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Царьград

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Mash Siberia зафиксировал хаос со свадебным кортежем в Новосибирске

Mash Siberia зафиксировал хаос со свадебным кортежем в Новосибирске

Видео со свадебным кортежем в Новосибирске, опубликованное Mash Siberia, вызвало резонанс. Участники сняли номера, стреляли в воздух и блокировали движение.

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