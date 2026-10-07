Mash Siberia зафиксировал хаос со свадебным кортежем в Новосибирске

Видео со свадебным кортежем в Новосибирске, опубликованное Mash Siberia, вызвало резонанс. Участники сняли номера, стреляли в воздух и блокировали движение.
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