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Царьград

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Инфляция в России ниже прогнозов: Центробанк доволен показателями первого квартала

Инфляция в России ниже прогнозов: Центробанк доволен показателями первого квартала

Зампред Центробанка Алексей Заботкин объявил, что инфляция в России по итогам первого квартала окажется ниже февральского прогноза.

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