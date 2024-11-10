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Житель Уссурийска напал с ножом на мужчину во Владивостоке

Во Владивостоке правоохранители задержали жителя Уссурийска, который нанес ножевое ранение местному жителю в одном из кафе столицы Приморья, сообщил региональный главк МВД 10 ноября в своем Telegram-канале.

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