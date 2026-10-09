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Дождь, сумерки и драма в борьбе за титул. Как прошли пятничные гонки SMP Ф4 на Moscow Raceway

SMP Формула 4Первый день финального этапа SMP Формулы 4 2026 года подарил зрителям на трибунах и у телеэкранов две потрясающие дождевые гонки, изобиловавшие событиями и внесшими серьезные коррективы в борьбу за титул.

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