Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу

ТАСС/Полегенько Александр Украинские националисты атаковали беспилотниками нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
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