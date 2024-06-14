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Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу

Губернатор Воронежской области сообщил об атаке БПЛА на нефтебазу

ТАСС/Полегенько Александр Украинские националисты атаковали беспилотниками нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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