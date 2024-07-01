Seattle Woman Charged After Trying To Bribe Juror With $120,000 Cash To "Inject Racism" For Non-Guilty Verdict A woman from Seattle has now officially been charged with trying to influence the outcome of a Federal trial by dropping off $120,000 in cash at the home of a juror.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)