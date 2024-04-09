«Путин этого хочет»: на Западе предложили неожиданный план по России

Западные страны в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости диалога с Москвой, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.