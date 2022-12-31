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«Рубин» может купить за 20 млн рублей лучшего бомбардира «Нефтехимика» Уридию

«Рубин» может купить за 20 млн рублей лучшего бомбардира «Нефтехимика» Уридию

«Рубин» интересуется форвардом «Нефтехимика» Мераби Уридией. 29-летний игрок известен главному тренеру казанцев Юрию Уткульбаеву по совместной работе в нижнекамском клубе.

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