Медведь, убивший в Приморье двух мужчин, задрал 35 собак в местном приюте

Медведь, убивших двоих мужчин в Приморье, растерзал 35 собак в местном приюте, передает РИА Новости.По словам директора приюта Ольги Замышляевой, приют расположен в лесополосе, он окружен хлипким деревянным забором.
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