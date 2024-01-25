Названы самые популярные траты российской молодежи в 2023 году

В преддверии Дня студента аналитики программы лояльности «СберСпасибо» изучили бонусные списания клиентов в возрасте от 17 до 23 лет и выявили топ-5 самых популярных категорий, в которых молодые люди совершают покупки с использованием бонусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии