Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву

Хит "Императрица", созданный Игорем Николаевым и исполненный Ириной Аллегровой, зазвучал по-новому. Шлягер перепела 26-летняя вокалистка Люся Чеботина, чем навлекла на себя гнев любителей оригинальной композиции.
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