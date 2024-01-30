IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников вернуться в офисы с удаленки

Global Look Press/Omar Marques/Keystone Press Agency Американская компания-производитель программного обеспечения IBM под угрозой увольнения обязала сотрудников вернуться на работу в офисы, сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на полученную менеджерами служебную записку.
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