Visa объединяется с материнской компанией Upbit для расширения платежей в стейблкоинах и ИИ-коммерции

Visa объединилась с Dunamu, материнской компанией южнокорейской криптобиржи Upbit, чтобы изучить, как стейблкоины можно использовать для платежей, трансграничные денежные переводы и расчеты, а также тестирование того, как искусственный интеллект может обеспечить более автоматизированные, ориентированные на торговлю транзакции.