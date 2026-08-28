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Visa объединяется с материнской компанией Upbit для расширения платежей в стейблкоинах и ИИ-коммерции

Visa объединяется с материнской компанией Upbit для расширения платежей в стейблкоинах и ИИ-коммерции

Visa объединилась с Dunamu, материнской компанией южнокорейской криптобиржи Upbit, чтобы изучить, как стейблкоины можно использовать для платежей, трансграничные денежные переводы и расчеты, а также тестирование того, как искусственный интеллект может обеспечить более автоматизированные, ориентированные на торговлю транзакции.

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