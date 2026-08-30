Театр абсурда
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Театр абсурда

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Точка бифуркации. Визит старой «дамы» в Москву.

Точка бифуркации. Визит старой «дамы» в Москву.

Эпиграф: «Мы будем так бороться за мир, что камня на камне от него не оставим! А зачем нам мир, в котором нет места России?» (В.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

8 часов потребовались для загрузки трупов заморских "специалистов" высокого ранга.
А уже через час после возвращения в штаты, в газетах начали появляться скромные сообщения об авариях на всех видах транспорта,  где почему-то гибли, в основном, высокопоставленные вояки и прочие действующие военнослужащие США. Особенно это заметно по активности на военном кладбище в Арлингтоне...
Вот только точно понять кто на Арлингтон попал в результате "победы" над Ираном, а кто в клумбу под раздачу угодил, практически теперь уже не реально.