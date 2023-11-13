БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Я бы еще добавил "С любовью!""Если русские не ...
  • Михаил Игнатов
    Несколько лет назад ЦРУ арестовало жену с дочерью (которые проживали в США) одного высокопоставленного сотрудника наш...Из элиты на нары:...
  • ММ
    Решение проблемы не стоит выеденного яйца, только никто делать не будет. Всех, имеющих паспорта других стран, уволить...Из элиты на нары:...

Война на Ближнем Востоке и Южный Кавказ: «расчётливый нейтралитет» и тревожные ожидания

Война на Ближнем Востоке и Южный Кавказ: «расчётливый нейтралитет» и тревожные ожидания

Попытки оправдать близкую по духу команду приобретают весьма причудливый характер Повышенное внимание к республикам бывшего советского Закавказья в значительной мере обусловлено внутриполитическими пертурбациями в Грузии (дискуссии на «европейскую» тему, сообщение СГБ о предотвращённой попытке государственного переворота) а также перспективами подписания мирного договора между Ереваном и Баку после самороспуска непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх