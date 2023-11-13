Война на Ближнем Востоке и Южный Кавказ: «расчётливый нейтралитет» и тревожные ожидания

Попытки оправдать близкую по духу команду приобретают весьма причудливый характер Повышенное внимание к республикам бывшего советского Закавказья в значительной мере обусловлено внутриполитическими пертурбациями в Грузии (дискуссии на «европейскую» тему, сообщение СГБ о предотвращённой попытке государственного переворота) а также перспективами подписания мирного договора между Ереваном и Баку после самороспуска непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.