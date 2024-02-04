А ведь в России никогда не было пророссийской оппозиции. Как-то так получается, что любая оппозиция у нас всегда прозападная, вроде и говорит иногда правильные слова, только выгоду от этого получает не Россия, а запад.
Любая оппозиция в России – не пророссийская
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
всех в ссылку лет на 20 на острова Северной земли!
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16 час.
Владимир
Фотографии кабинета Ельцина конц прошлого века нет? Согласно мысли автора можно было всех птенцов одним тапком.
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6 час.
Владимир
Не надо нам тут на севере никого. Вон - в Нарофоминск. Где родились там и пригодились.
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6 час.
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