Один из самых дешёвых смартфонов Xiaomi будет похож на один из самых дорогих. В Сети появилось первое живое фото RedmI A3

В Сети появилось первое живое фото смартфона Xiaomi Redmi A3. Как можно видеть, по дизайну один из самых дешёвых смартфонов Xiaomi, а цена должна сохраниться на уровне предшественника, то есть около 75 долларов, будет чем-то похож на один из самых дорогих в лице Xiaomi 13 Ultra.