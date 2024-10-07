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Последствия эскалации на Ближнем Востоке для мирового нефтерынка оценили

Последствия эскалации на Ближнем Востоке для мирового нефтерынка оценили

Глава ИЭФ Салихов: мировой нефтерынок может потерять 1,8-2 млн баррелей в сутки Глобальный нефтерынок может не досчитаться порядка 1,8-2 миллиона баррелей в сутки в случае массированных ракетных ударов израильской армии по энергетической инфраструктуре Ирана.

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