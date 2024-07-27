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Любопытная версия, почему нам НЕ нужна гражданская война в США

Любопытная версия, почему нам НЕ нужна гражданская война в США – Не подумайте плохого, я вовсе не против гражданской войны в США! (тонкий черный юмор).

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Комментарии
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Natalija Osminina
Чушня. &quot;В этом смысле она нам не очень нужна&quot;- &quot;нужна-не нужна&quot;- это не &quot;ромашка&quot; - Гражданская война в США  просто будет.  Это неизбежно. Но никакого возрождения США больше не будет. НИКОГДА.  Просто потому, что путь белой расы заканчивается.  Белые женщины перестали рожать, а уж тем более от белых мужчин. Так что белых людей на Западе через несколько десятилетий вообще не останется, как расы. Гражданская война в США на данном этапе времени будет не полным повтором Гражданской войны 19 века.  Тогда столкнулось две армии- южан и конфедератов. Армия южан потерпела поражение- война  длилась 4 года.  А вот сейчас  война будет идти всех против всех- и тянуться бесконечно мародерством и бандитизмом при слабости гос.власти. Белые против черных,  ЛГБТ против консерваторов, штаты против штатов, республиканцы против демократов, левые против правых. Так что  возродиться к 2050 году США никак не смогут)). Они уходят навсегда. Точно так же, как и Западная Европа.
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