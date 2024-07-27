Любопытная версия, почему нам НЕ нужна гражданская война в США

Natalija Osminina

Чушня. "В этом смысле она нам не очень нужна"- "нужна-не нужна"- это не "ромашка" - Гражданская война в США просто будет. Это неизбежно. Но никакого возрождения США больше не будет. НИКОГДА. Просто потому, что путь белой расы заканчивается. Белые женщины перестали рожать, а уж тем более от белых мужчин. Так что белых людей на Западе через несколько десятилетий вообще не останется, как расы. Гражданская война в США на данном этапе времени будет не полным повтором Гражданской войны 19 века. Тогда столкнулось две армии- южан и конфедератов. Армия южан потерпела поражение- война длилась 4 года. А вот сейчас война будет идти всех против всех- и тянуться бесконечно мародерством и бандитизмом при слабости гос.власти. Белые против черных, ЛГБТ против консерваторов, штаты против штатов, республиканцы против демократов, левые против правых. Так что возродиться к 2050 году США никак не смогут)). Они уходят навсегда. Точно так же, как и Западная Европа.