Жительница дома, рядом с которым погиб генерал ВС РФ, раскрыла подробности

Одна из жительниц дома на Рязанском проспекте в Москве, рядом с которым погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, раскрыла некоторые подробности произошедшего, передает РИА Новости.
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