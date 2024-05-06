Почему нельзя омывать окна машины водой

Специалист рассказал, почему нельзя мыть заменять незамерзайку на воду. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, многие автолюбители вместо незамерзайки начинают заливать обычную воду в бачок стеклоомывателя с наступлением теплой погоды.