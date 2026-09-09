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РПЛ объявила номинантов на приз за лучший гол месяца

РПЛ объявила номинантов на приз за лучший гол месяца

Стали известны имена претендентов на награду за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа.Стали известны имена претендентов на награду за лучший гол месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

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