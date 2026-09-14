Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

Сестра Жанны Фриске похудела на 17 кг и попала в бельевой тупик: грудь «подвисла», бюстгальтеры не подобрать

Сестра Жанны Фриске похудела на 17 кг и попала в бельевой тупик: грудь «подвисла», бюстгальтеры не подобрать

Наталья Фриске рассказала о последствиях похудения на 17 килограммов Младшая сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что после похудения на 17 килограммов увеличенная грудь потеряла форму и «подвисла».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым