Сестра Жанны Фриске похудела на 17 кг и попала в бельевой тупик: грудь «подвисла», бюстгальтеры не подобрать

Наталья Фриске рассказала о последствиях похудения на 17 килограммов Младшая сестра Жанны Фриске Наталья призналась, что после похудения на 17 килограммов увеличенная грудь потеряла форму и «подвисла».
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