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Царьград

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Лукойл предупредил о риске банкротства 460 компаний в Румынии

Лукойл предупредил о риске банкротства 460 компаний в Румынии

Богдан Хоссу из Cartel Alfa сообщил, что около 460 компаний на грани банкротства из-за закрытия НПЗ Petrotel в Плоешти, принадлежащего "Лукойлу".

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