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Советник Эрдогана пообещал скорое разрешение визового кризиса с ЕС

Советник Эрдогана пообещал скорое разрешение визового кризиса с ЕС

Определенные шаги начали предприниматься в отношении визового кризиса между ЕС и Турцией, и некоторые страны ведут определенную подготовку, заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган Акиф Чагатай Кылыч 29 августа в эфире NTV.

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