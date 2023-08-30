Советник Эрдогана пообещал скорое разрешение визового кризиса с ЕС

Определенные шаги начали предприниматься в отношении визового кризиса между ЕС и Турцией, и некоторые страны ведут определенную подготовку, заявил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган Акиф Чагатай Кылыч 29 августа в эфире NTV.