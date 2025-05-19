Себастьен Ожье одержал седьмую победу на Ралли Португалии

СоцсетиПятый этап чемпионата мира по классическому ралли WRC в Португалии завершился очередной победой заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT, которая одержала пятую подряд из пяти возможных побед в текущем сезоне.
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