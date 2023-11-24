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Четыре человека погибли и двое тяжело ранены в массовом ДТП на трассе в Карелии

Четыре человека погибли и двое тяжело ранены в массовом ДТП на трассе в Карелии

Серьезная авария произошла на федеральной автодороге Кола в Карелии днем 23 ноября, в четверг. Друг в друга врезались грузовик с прицепом и два микроавтобуса, это произошло на территории Сегежского района республики.

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