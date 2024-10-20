Назван неожиданный способ увеличения пенсии

У россиян есть возможность увеличить размер своей пенсии более чем на треть, пишет Lenta.ru. Для этого нужно продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, считает пенсионный эксперт Сергей Власов.
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