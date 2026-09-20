«Это уже слишком!»: Полина Диброва не сдержалась и ответила Елене Товстик после удара по самому больному

Полина Диброва явно не из тех, кто будет бесконечно терпеть удары ниже пояса. Телеведущая, которая обычно старается держать лицо и не ввязываться в публичные разборки, на этот раз решила: хватит.
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