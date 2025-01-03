РБК: наибольшую выгоду россиянам в 2024 году принесли биткоины

Наибольшую выгоду россиянам в 2024 году принесли биткоины. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что благодаря этой криптовалюте в период с 25 декабря 2023 года по 25 декабря 2024 года инвестор смог заполучить доходность 146,35% в рублях.