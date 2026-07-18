Михаил Нейжмаков: Смерть Грэма принципиально внешнюю политику США не поменяет

За океаном уже раздаются голоса, что надо поискать в кончине сенатора, ненавидевшего Москву, «русский след» Дмитрий Родионов На фото: американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Фото: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER / Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Владимир Блинов Михаил Нейжмаков ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма, заявил глава бюро Кэш Патель.