За океаном уже раздаются голоса, что надо поискать в кончине сенатора, ненавидевшего Москву, «русский след» Дмитрий Родионов На фото: американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (Фото: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER / Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Владимир Блинов Михаил Нейжмаков ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма, заявил глава бюро Кэш Патель.
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