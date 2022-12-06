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В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела о хищении средств дольщиков жилых комплексов «Серебряный ручей» и «Дубрава»

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Базис» и заместителя директора ООО «Крона», обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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