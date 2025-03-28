На Украине назвали два варианта для Зеленского после слов Путина

Президент Украины Владимир Зеленский после слов российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении под эгидой Организации объединенных наций (ООН) должен уйти в отставку или воевать с Россией в одиночку.
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