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Фицо предложил Зеленскому организовать встречу на форуме в швейцарском Давосе

Фицо предложил Зеленскому организовать встречу на форуме в швейцарском Давосе

Global Look Press/Hannes P Albert/dpa Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, провести встречу 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

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