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Китай

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Глава МИД КНР встретился с послом США в Китае и выразил надежду, что американский дипломат будет способствовать здоровым, стабильным и устойчивым двусторонним отношениям

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник приветствовал вступление Дэвида Пердью в должность посла США в Китае и выразил надежду, что он будет играть активную роль в содействии здоровому, стабильному и устойчивому развитию китайско-американских отношений.

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