Число детей, пострадавших в ДТП с автобусом у Хабаровска, увеличилось до 12

Травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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