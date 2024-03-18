Даванков занял второе место на выборах президента РФ в Москве и Петербурге

По результатам голосов за Даванкова понял сколько же либеральства и дерьмократства проживает в Москве и СПб. Но и здесь пятая колонна не прошла.

ИИ

Иван Иванов

Вся зараза оттуда.Это от безделья,от сытой жизни, молодые ,,новые"люди ищут на свою жопу кружевные труханы.В году так 91тоже орали Ельцин наш президент,ну и получили что наорали.Теперь снова воспряли духом,а может не жили по пол года без зарплаты,одна сосиска на двоих,один комплект детского белья для новорожденного за ваучер.Попробуйте, развалить с Даванковым что есть, но помните,подняться с колен Ваши спонсоры забугорные больше не позволят.