Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков занял по итогам голосования второе место в Москве и Петербурге с результатами 6,65 и 7,01% соответственно.
Даванков занял второе место на выборах президента РФ в Москве и Петербурге
Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
По результатам голосов за Даванкова понял сколько же либеральства и дерьмократства проживает в Москве и СПб. Но и здесь пятая колонна не прошла.
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23 час.
ИП
Игорь Петров
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21 час.
ИИ
Иван Иванов
Вся зараза оттуда.Это от безделья,от сытой жизни, молодые ,,новые"люди ищут на свою жопу кружевные труханы.В году так 91тоже орали Ельцин наш президент,ну и получили что наорали.Теперь снова воспряли духом,а может не жили по пол года без зарплаты,одна сосиска на двоих,один комплект детского белья для новорожденного за ваучер.Попробуйте, развалить с Даванковым что есть, но помните,подняться с колен Ваши спонсоры забугорные больше не позволят.
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39 мин.
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