Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

С помощью сервиса можно выбрать место для бракосочетания Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, что место для бракосочетания в столице теперь можно подобрать с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.
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