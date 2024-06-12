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Китай построил самый большой и мощный морской ветрогенератор в мире

Китай построил самый большой и мощный морской ветрогенератор в мире

Морской ветрогенератор H260-18MW / © DongFang Electric Corporation Государственная компания Dongfang Electric Corporation сообщает о завершении установки непревзойденного по мощности морского ветрогенератора в провинции Гуандун на юге Китая.

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