Аэропорты Москвы парализованы — город и Подмосковье атакуют БПЛА и малоразмерные воздушные шары с подвешенными объектами.
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