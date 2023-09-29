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Комбриг Бородай вернулся с фронта. "Впереди уже большая война"

Комбриг Бородай вернулся с фронта. "Впереди уже большая война"

Депутат Госдумы России, первый глава ДНР, командир разведывательно-штурмовой бригады св. Георгия СДД Александр Бородай вернулся с фронта.

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Комментарии
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Н
НС
я давно бью в колокола - чтобы радикально изменить ситуацию, а не топтаться тратя ресурсы, а самое главное - людей!  НАШИХ людей,которых нам не хватает,которые нам нужны в мирное время!   Потому давно пора всё у укропов разбомбить любыми средствами - включая ЯО.  Бить по скоплениям войск противника, по укрепрайонам, по транспортным узлам. Чтобы напрочь выбить из дурных голов даже минимальную надежду на &quot;перемогу&quot;.
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3 час.
ГВ
Галина Володина
А тем временем ЦБ по приказу ФРС США в полтора раза увеличил вывоз активов с России. Люди гибнут за освобождение страны от долларового рабства, а рабство-то ужасточается
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22 мин.
виктор матвеев
А ты выходит не доморощенный, со стороны какой, видно с бандеровской.
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7 мин.

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