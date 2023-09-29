Комбриг Бородай вернулся с фронта. "Впереди уже большая война"

Н

НС

я давно бью в колокола - чтобы радикально изменить ситуацию, а не топтаться тратя ресурсы, а самое главное - людей! НАШИХ людей,которых нам не хватает,которые нам нужны в мирное время! Потому давно пора всё у укропов разбомбить любыми средствами - включая ЯО. Бить по скоплениям войск противника, по укрепрайонам, по транспортным узлам. Чтобы напрочь выбить из дурных голов даже минимальную надежду на "перемогу".