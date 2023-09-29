Депутат Госдумы России, первый глава ДНР, командир разведывательно-штурмовой бригады св. Георгия СДД Александр Бородай вернулся с фронта.
Комбриг Бородай вернулся с фронта. "Впереди уже большая война"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
я давно бью в колокола - чтобы радикально изменить ситуацию, а не топтаться тратя ресурсы, а самое главное - людей! НАШИХ людей,которых нам не хватает,которые нам нужны в мирное время! Потому давно пора всё у укропов разбомбить любыми средствами - включая ЯО. Бить по скоплениям войск противника, по укрепрайонам, по транспортным узлам. Чтобы напрочь выбить из дурных голов даже минимальную надежду на "перемогу".
Ответить
3 час.
ГВ
Галина Володина
А тем временем ЦБ по приказу ФРС США в полтора раза увеличил вывоз активов с России. Люди гибнут за освобождение страны от долларового рабства, а рабство-то ужасточается
Ответить
22 мин.
виктор матвеев
А ты выходит не доморощенный, со стороны какой, видно с бандеровской.
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии