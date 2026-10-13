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Пятый канал

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Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга

Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга

Современные артисты ориентируются на музыку, которую слышат вокруг себя, поэтому нередко стараются воспроизвести стиль популярных исполнителей.

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