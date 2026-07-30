В Керчи обсудили проблемы жителей: водоснабжение восстановлено, подвалы готовят к укрытиям

В Керчи прошло очередное заседание «Депутатского часа» под руководством исполняющего обязанности главы администрации Ивана Кошеля, главы муниципального образования Дениса Колесника, депутатов горсовета, представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
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