Последнее суперлуние 2024 года: Луна Бобра в Тельце и её влияние на мир и каждого из нас Ольга ВайленкоНочь с 15 на 16 ноября 2024 года обещает быть особенной: небо украсит последнее суперлуние года, известное как Бобровая Луна.