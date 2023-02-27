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Председатель СК России поручил организовать доследственную проверку по обращению жителей Волгоградской области

Председатель СК России поручил организовать доследственную проверку по обращению жителей Волгоградской области

В средствах массовой информации распространено видеообращение жителей СНТ «Мичуринец 2» села Винновка Волгоградской области к Председателю СК России о фальсификации результатов собрания, о котором дачники не были осведомлены, что повлекло неправомерную, по мнению заявителей, передачу имущества СНТ в управление другого товарищества и в настоящее время создаются препятствия к проезду дачников к их собственности, а также  происходят факты вымогательства денежных средств с граждан якобы за существующие долги.

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