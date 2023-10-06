Сын сообщил о внезапной смерти Расторгуева

В СМИ появились комментарии о кончине известного российского искусствоведа. Алексей Расторгуев кадр YouTubeНа днях скончался педагог, коллекционер и известный специалист в области европейского искусства Средних веков и Возрождения Алексей Расторгуев.
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